Format normandzki to nieregularne spotkania, na różnym szczeblu, zainaugurowane w 2014 r. we Francji. Ostatnie miało miejsce w Paryżu 26 stycznia, po niemal dwuletniej koronawirusowej przerwie. „Normandzka czwórka” skutkowała dwoma porozumieniami mińskimi (w latach 2014 i 2015), ale do tej pory żaden z ich kluczowych punktów nie został całkowicie spełniony. Z okolic frontu nie wycofano ciężkiego uzbrojenia, nie spełniono także warunków politycznych, które miały doprowadzić do reintegracji z Ukrainą Zagłębia Donieckiego. Głównym problemem jest to, że strony zupełnie inaczej interpretują treść porozumień. Ukraina uważa, że prócz militarnej deeskalacji zapisy przewidują przywrócenie kontroli Kijowa nad granicą ukraińsko-rosyjską. Moskwa natomiast koncentruje się na wprowadzeniu przez Ukraińców reformy, która nadawałaby specjalny status części Donbasu.