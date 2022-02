Johnson zapowiedział to podczas szczytu przywódców państw NATO poświęconemu rosyjskiej agresji. W trakcie spotkania brytyjski premier wezwał także pozostałych przywódców do wykluczenia Rosji z międzynarodowego systemu płatności SWIFT.

"Premier wezwał przywódców do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie SWIFT, aby zadać jak największy ból prezydentowi Putinowi i jego reżimowi. Zapowiedział, że Wielka Brytania niezwłocznie wprowadzi sankcje przeciwko prezydentowi Putinowi i ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Ławrowowi, jako uzupełnienie pakietu sankcji ogłoszonego przez Wielką Brytanię wczoraj" - napisano w wydanym komunikacie.

W ramach ogłoszonego w czwartek, składającego się z 10 elementów pakietu sankcji nałożono je na kolejnych ponad 100 osób lub podmiotów. W przypadku osób fizycznych sankcje polegają na zamrożeniu ich aktywów w Wielkiej Brytanii, zakazie wjazdu do tego kraju oraz zabronieniu obywatelom i podmiotom brytyjskim dokonywania jakichkolwiek transakcji finansowych z osobami objętymi sankcjami.

Ponadto ogłoszono, że obywatele rosyjscy nie będą mogli mieć w brytyjskich bankach depozytów przekraczających 50 tys. funtów, choć wątpliwe jest, by Putin i Ławrow mieli w nich jakiekolwiek rachunki na swoje nazwiska.

Jak przekazano w komunikacie Downing Street, podczas spotkania z przywódcami NATO Johnson powiedział im, że Ukrainę ogarnia katastrofa, a "Putin przeprowadza rewanżystowską misję wywrócenia postzimnowojennego porządku". "Ostrzegł grupę, że ambicje prezydenta Rosji mogą na tym nie poprzestać i że jest to kryzys euroatlantycki o globalnych konsekwencjach. (...) Premier dodał, że świat musi zadbać o to, by prezydent Putin poniósł fiasko w tym akcie agresji. Ukraina stawia silny opór. Dodał, że nie może być mowy o normalizacji stosunków z Rosją po tym akcie" - poinformowano.

Decyzję o objęciu sankcjami Putina i Ławrowa w piątek podjęła również Unia Europejska.