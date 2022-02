"Nie trzeba być wielkim analitykiem politycznym, by wiedzieć, że oferta dyplomacji (składana) w czasie, kiedy bombardujesz, ostrzeliwujesz stolicę zamieszkaną przez 2,9 mln ludzi i kiedy twoje czołgi się do niej zbliżają, a twoje siły ją okrążają (...) to nie jest kontekst, w którym dyplomacja może odnieść sukces" - powiedział Price podczas piątkowej konferencji prasowej.

Odniósł się w ten sposób do zakomunikowanej przez Kremla propozycji rozmów z Ukrainą w Mińsku, której towarzyszyły żądania demilitaryzacji i neutralności Ukrainy.

Jak dodał, w piątek doszło do rozmów prezydentów, a także szefów dyplomacji USA i Ukrainy na ten temat, i Kijów zgadza się z tym poglądem.

Rzecznik stwierdził, że choć dyplomacja jest jedynym możliwym rozwiązaniem sytuacji, przez ostatnie miesiące Rosja tylko markowała zainteresowanie dyplomacją, a USA nie uważają, by utrzymywanie pozorów miało sens. Zaznaczył, że rozmowy mogą odnieść sukces, tylko jeśli Rosja podejmie kroki w kierunku deeskalacji i przestanie atakować Ukrainę.