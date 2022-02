Skiba dodaje, że być może trzeba też wprowadzić znacznie bardziej surowe sankcje finansowe, aby odciąć rosyjskie banki od Europy - pisze BI.

Reklama

Jak przypomina Business Insider, w sobotę w nocy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że będzie proponowała unijnym przywódcą usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT. Takie rozwiązanie popierają też Stany Zjednoczone.

Reklama

"Agresja Rosji daje pełną podstawę, aby wykluczyć ten kraj z systemu SWIFT. Oczywiście pytaniem jest, czy taka sankcja jest wystarczająca. Być może trzeba też wprowadzić znacznie bardziej surowe sankcje finansowe, aby odciąć rosyjskie banki od Europy. Silna współpraca Rosji z Chinami może bowiem spowodować, że samo wyrzucenie z systemu SWIFT okaże się niewystarczające, a Rosja będzie w stanie funkcjonować" – mówi, cytowany w Business Insider Polska, prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

"Dyskutowaliśmy o konsekwencjach odcięcia Rosji od SWIFT. Wynikające z tego problemy dla polskiego sektora bankowego byłyby znikome i jedynie przejściowe. Oczywiście to byłoby problemem dla firm, które prowadzą biznes w Rosji" - dodaje szef drugiego co do wielkości banku w Polsce.

SWIFT to międzynarodowa sieć międzybankowa służąca do wymiany informacji o zagranicznych zleceniach przelewu. Jej centrum ulokowane jest w Brukseli i podlega unijnemu prawodawstwu. Celem jego istnienia jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia oraz automatyzacja przelewów. Rola systemu SWIFT ma charakter czysto informacyjny – nie rozlicza transakcji pieniężnych. We własnym komentarzu eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwracają uwagę, że odłączenie Rosji od systemu SWIFT nie przyniesie zatem długofalowych skutków, a jedynie zdezorganizuje pracę systemu bankowego przez jakiś czas.