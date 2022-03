„Rozlew krwi na Ukrainie musi się skończyć” – podkreślił Scholz w Berlinie po spotkaniu z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem.

Niemiecki kanclerz wezwał Putina do „natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań bojowych, wycofania rosyjskich wojsk do Rosji i powrotu do dialogu”. Zapowiedział także dodanie kolejnych sankcji do zatwierdzonych wcześniej pakietów.