Włochy wstrzymały swoją część finansowania dla wartego 21 mld dol. projektu terminalu Arctic LNG 2, prowadzonego przez prywatną rosyjską firmę Novatek. Wartość włoskiej pożyczki, której miał udzielić m.in. państwowy bank, to ok. 500 mln euro - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Jak podał Reuters, powołując się na własne źródła, Włochy zdecydowały o wstrzymaniu finansowania dla terminalu Arctic LNG 2 w ramach sankcji związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę. Reklama Wartość projektu realizowanego przez rosyjską firmę Novatek wynosi 21 mld dol. Według agencji Reutera włoska pożyczka, której miały udzielić państwowa Cassa Depositi e Prestiti (CDP) i rosyjski oddział największego włoskiego banku Intesa Sanpaolo, szacowana jest na ok. 500 mln euro. Reklama Decyzja o wzięciu udziału w inwestycji przez włoskie instytucje finansowe zapadła w ostatnich tygodniach. Pożyczka miała być gwarantowana przez SACE, czyli włoski Instytut Ubezpieczeń Handlu Zagranicznego, który ubezpieczył już w Rosji projekty i inwestycje warte prawie 5 mld euro. USA zgodziły się na uwolnienie 30 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych Zobacz również Jak podał Reuters, według wcześniejszych planów terminal Arctic LNG 2 miał ruszyć w 2023 r. i osiągnąć pełną moc produkcyjną na poziomie prawie 20 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 2026 r. Novatek ogłosił w listopadzie ub.r., że zawarł umowy na pożyczki w wysokości 9,5 mld euro z zagranicznymi i rosyjskimi bankami, zaspokajając w ten sposób zewnętrzne finansowanie projektu. Udziałowcami Arctic LNG 2 są rosyjski Novatek (60 proc.), francuski koncern TotalEnergies (10 proc.), chińskie przedsiębiorstwa CNPC (10 proc.) i CNOOC (10 proc.) oraz japońskie konsorcjum firm Mitsui & Co, Ltd. i JOGMEC: Japan Arctic LNG (10 proc.).