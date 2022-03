Niezależnie od zagrożeń związanych z niestabilną sytuacją międzynarodową Chiny i Rosja utrzymają swoją strategiczną determinację i będą dalej rozwijać wszechstronne partnerstwo i koordynację w nowej erze – zapewnił Wang, którego wypowiedź omawia państwowa chińska agencja prasowa Xinhua.

Chiny popierają rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą i są gotowe do współpracy ze społecznością międzynarodową w sprawie ewentualnej mediacji, jeśli to będzie konieczne – oświadczył Wang Yi.

Wang ocenił, że zachęcanie do rozmów pokojowych jest jednym z dwóch głównych zadań stojących obecnie przed społecznością międzynarodową w sprawie Ukrainy. Drugim zadaniem jest zapobieganie dużym kryzysom humanitarnym – powiedział minister, cytowany przez agencję Xinhua.

Działania humanitarne muszą być prowadzone w zgodzie z zasadą neutralności i bezstronności, nie mogą być upolityczniane – ocenił. To pierwsza z sześciu jego propozycji na rzecz unikania kryzysów humanitarnych na Ukrainie.

Na przedstawionej przez Wanga liście jest również zwracanie szczególnej uwagi na osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów, ochrona ludności cywilnej, zapewnienie szerokiego dostępu do pomocy humanitarnej, zapewnienie bezpieczeństwa obcokrajowcom na Ukrainie i pomoc w ich powrocie do swoich krajów oraz wspieranie przewodniej roli ONZ w niesieniu pomocy humanitarnej – wynika z depeszy chińskiej agencji Xinhua.

Chiny Szef MSZ: Nie można porównywać kwestii Ukrainy i Tajwanu

Kwestie Tajwanu i Ukrainy zasadniczo się od siebie różnią i nie można ich porównywać, ponieważ Tajwan jest nieodłączną częścią terytorium ChRL, a kwestia Ukrainy dotyczy sporu pomiędzy Rosją a Ukrainą – ocenił w poniedziałek szef chińskiego MSZ Wang Yi.

Minister obwinił władze w Tajpej za napięcia w relacjach z Pekinem i powtórzył stanowisko władz ChRL, że kwestia Tajwanu jest wewnętrzną sprawą Chin.

Wang odpowiedział w ten sposób na pytanie o możliwość konfliktu zbrojnego w kontekście obaw, że Chiny „zrobią to, co Rosja zrobiła Ukrainie”, by siłą przejąć kontrolę nad Tajwanem – wynika z opisu państwowej chińskiej agencji prasowej Xinhua.

Chiński Czerwony Krzyż przekaże Ukrainie pomoc humanitarną

Chiński Czerwony Krzyż przekaże Ukrainie partię pomocy humanitarnej „tak szybko, jak to będzie możliwe” – powiedział w poniedziałek szef chińskiego MSZ Wang Yi na konferencji prasowej w kuluarach dorocznej sesji parlamentu w Pekinie.

Minister oświadczył również, że Chiny „w dalszym ciągu podejmują własne wysiłki na rzecz przezwyciężenia kryzysu humanitarnego” na Ukrainie – przekazała państwowa chińska agencja prasowa Xinhua.