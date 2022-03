Ostrzeżenie takie wygłosił jeden z zachodnich urzędników na briefingu dla dziennikarzy, jednak nie sprecyzowano, kim jest to źródło, ani nawet z jakiego kraju pochodzi.

"Myślę, że mamy powody, by być poważnie zaniepokojeni ewentualnym użyciem broni niekonwencjonalnej, częściowo ze względu na to, co widzieliśmy, że wydarzyło się na innych teatrach działań. Jak już wspomniałem, na przykład ze względu na to, co widzieliśmy w Syrii, częściowo (też) z powodu tego, że widzieliśmy pewne przygotowywanie sceny do tego w pojawiających się domysłach dotyczących (operacji) fałszywej flagi, a także inne przesłanki. Jest to więc dla nas poważny powód do niepokoju" - mówi cytowane w brytyjskich mediach źródło.

Według tego źródła, "przerażający" atak na Kijów może zostać przeprowadzony w momencie, gdy siły rosyjskie będą próbowały przezwyciężyć problemy logistyczne, które najwyraźniej utrudniają ruch konwoju zmierzającego do miasta.

Urzędnik ten powiedział również, że jest nadzieja, iż Chiny będą naciskać na zakończenie przemocy, ale panuje rozczarowanie, że Pekin do tej pory nie był bardziej jednoznaczny w kwestii tego, że "nieuzasadniona inwazja" Rosji na Ukrainę jest nie do przyjęcia.