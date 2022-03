"Ze względu na uzależnienie od rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego Europa wydaje się być regionem najbardziej narażonym na konsekwencje trwającej wojny. Zastąpienie wszystkich dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Europy jest niemożliwe w perspektywie krótko- lub średnioterminowej, a obecny poziom cen będzie miał znaczący wpływ na inflację. W chwili sporządzania niniejszego raportu, przy cenie baryłki ropy Brent przekraczającej 125 dolarów amerykańskich oraz kontraktach terminowych na gaz ziemny sugerujących ceny trwale przekraczające 150 euro/MWh, Coface szacuje, że inflacja wzrośnie dodatkowo o co najmniej 1,5 punktu procentowego w 2022 r., co ograniczy konsumpcję gospodarstw domowych i, wraz z oczekiwanym spadkiem inwestycji biznesowych i eksportu, obniży wzrost PKB o około jeden punkt procentowy" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy, Włochy i niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej uzależnione od rosyjskiego gazu ziemnego, współzależność handlowa krajów strefy euro pozwala przypuszczać, że nastąpi ogólne spowolnienie.

"Ponadto szacujemy, że całkowite odcięcie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego może skutkować obniżeniem PKB o co najmniej 4 punkty procentowe, a tym samym doprowadzić wzrost PKB UE do poziomu bliskiego zeru, a być może nawet do wartości ujemnej – w zależności od zarządzania spadkiem popytu" - czytamy dalej.

Coface zwraca uwagę, że w 2022 r. gospodarka rosyjska znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, popadając w głęboką recesję. Zaktualizowana prognoza PKB firmy na rok 2022 zakłada spadek na poziomie -7,5 proc. po ożywieniu odnotowanym w ubiegłym roku. Skłoniło nas to do obniżenia oceny ryzyka dla Rosji z B (dość wysokie) do D (bardzo wysokie).

"Rosja zgromadziła stosunkowo solidne zasoby finansowe: niski poziom zewnętrznego długu publicznego, stałą nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących oraz znaczne rezerwy walutowe (ok. 640 miliardów dolarów amerykańskich). Jednak zamrożenie tych ostatnich przez zachodnich depozytariuszy nie pozwala rosyjskiemu bankowi centralnemu na ich wykorzystanie i zmniejsza skuteczność rosyjskiej interwencji na rynku" - napisano też w materiale.

Według Coface, gospodarka rosyjska mogłaby skorzystać na wyższych cenach towarów, zwłaszcza na eksporcie energii. Kraje UE zapowiedziały jednak, że zamierzają ograniczyć import z Rosji. W sektorze przemysłowym ograniczony dostęp do produkowanych w krajach zachodnich półprzewodników, komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, automatyki i bezpieczeństwa informacji będzie szkodliwy, zważywszy na znaczenie tego typu nakładów produkcyjnych dla rosyjskiego górnictwa i przemysłu wytwórczego.

