"Od dziś zakazujemy dziennikarzom wstępu do Irpienia. W ten sposób chcemy ratować życie ich i naszych obrońców. Apeluję do wszystkich przedstawicieli mediów, a także wszystkich Ukraińców - nie zamieszczajcie w mediach społecznościowych zdjęć naszych żołnierzy, ich sprzętu ani niczego, co wskazywałoby na ich lokalizację! To jest bardzo ważne!" - napisał (https://t.me/markushyn/2022).

Brent Renaud zginął w niedzielę w Irpieniu, na północny zachód od Kijowa. Poinformował o tym na Facebooku komendant policji w obwodzie kijowskim Andrij Niebitow. Początkowo błędnie informowano, że dziennikarz ten był pracownikiem dziennika "New York Times"; później redakcja gazety sprostowała te doniesienia, precyzując, że był on jej współpracownikiem w przeszłości.