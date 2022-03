Na pytanie, czy w Putinie w ostatnich latach zaszły jakieś istotne zmiany, Kozyriew odpowiedział, że prezydent Rosji jest "tak szalony, jak szalony jest szczwany lis", nawiązując w ten sposób do popularnych twierdzeń, że inwazja na Ukrainę jest wynikiem obłąkania Putina.

Zapytany o to, jak długo rosyjskie władze będą ukrywały wojnę, np. nazywając ją specjalną operacją, Kozyriew przyrównał to do walki między telewizorem, czyli oficjalnym przekazem, a lodówką, czyli stanem posiadania zwykłych Rosjan pogarszającym się z powodu sankcji.

"Putin przecenił swoje możliwości podboju, możliwości swojego wojska i nie docenił siły Ukrainy. (...) Kiedy lodówka Rosjan stanie się pusta, będziemy mieli już inną sytuację" – mówił pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego, pełniący to stanowisko do 1996 roku.

"Dla wielu ludzi starszych czy żyjących poza Moskwą czy Petersburgiem propagandowa telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji" i właśnie z tego powodu Marina Owsiannikowa jest "bohaterką" - przekonywał Kozyriew.

Owsiannikowa w poniedziałek pojawiła się w trakcie nadawanego na żywo programu informacyjnego w państwowej telewizji, trzymając przed sobą dużą płachtę papieru, z napisami: "No war. Przerwijcie wojnę. Nie wierzcie propagandzie. Tu was okłamują. Russians against war" (hasła po angielsku: nie dla wojny, Rosjanie przeciwko wojnie - PAP).

"Ona pokazał, że król jest nagi" - podkreślił Kozyriew.