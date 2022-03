Według komunikatu mogły to być rakiety CH-555.

„Dwie rakiety zostały zestrzelone przez wojska rakietowe dowództwa powietrznego Zachód” – podano.

We Lwowie rakiety zniszczyły zakład naprawy samolotów; ofiar nie ma

Kilka rakiet rosyjskich uderzyło w piątek rano w zakład naprawy samolotów we Lwowie – poinformował mer miasta Andrij Sadowy. Zakład był zamknięty, ofiar nie ma – dodał.

Budynki warsztatów lotniczych zostały zniszczone – poinformował Sadowy na Telegramie (https://t.me/andriysadovyi/646).

„Zakłady zostały wcześniej zamknięte, dlatego na chwilę obecną nie ma ofiar” – dodał urzędnik.

Wcześniej Sadowy podał, że rakiety, którymi Rosjanie zaatakowali w piątek wczesnym rankiem, trafiły w okolice lotniska we Lwowie.

Do ataku we Lwowie doszło w piątek ok . godz. 5.30 czasu polskiego.