Racjonalne uzasadnienie dla ataku na Ukrainę autor zaczął dostrzegać podczas przemówienia rosyjskiego prezydenta z 22 lutego, w którym uznał on niepodległość dwóch separatystycznych republik z obwodu donieckiego i ługańskiego. Pojawiające się w kolejnych dniach wypowiedzi Putina i rosyjskich przywódców były kolejnymi puzzlami większej układanki.

Rosyjskie władze stosują w czasie trwania wojny trzy główne polityczne narracje: o tym, że pewne obszary współczesnej Ukrainy są „starymi rosyjskimi ziemiami”, o idei historycznej bliskości pomiędzy Rosjanami i Ukraińcami oraz argument o strategicznych granicach. Wszystkie one pasują do standardowego zestawu narzędzi wykorzystywanych w historii przez agresorów z całego świata (od Ameryki Płn., przez Europę i Bliski Wschód, aż po Azję) – pisze Titow.

Autor badał podobne roszczenia terytorialne na przełomie XIX i XX wieku w wykonaniu trzech imperialistycznie nastawionych krajów: Chin, Rosji i Japonii. Państwa o różnej historii, geografii i tożsamości narodowej wykorzystywały podobne techniki do rekonstruowania swoich państwowych granic.

Wyróżnia on cztery główne uzasadnienia terytorialnej ekspansji: odwołania do kolonizacji etnicznej, emocjonalne roszczenia do terytorium (bazujące na „wspólnym” pochodzeniu), odwoływanie się do kulturowych i pamięciowych powiązań między krajami oraz odniesienia do koncepcji strategicznych granic.