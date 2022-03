Według gazety wyżsi urzędnicy administracji prezydenta USA Joe Bidena wierzą, że prezydent Władimir Putin chce zmusić władze w Kijowie do oddania terenów na południu i wschodzie Ukrainy, ponieważ dąży do stworzenia lądowego połączenia między zachodnią Rosją a Krymem i rozszerzenia rosyjskiej kontroli na Donbasem

Reklama

"Putin będzie również kontynuował swoją presję militarną, w tym zajmowanie ukraińskich miast, by doprowadzić (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego do porzucenia nadziei na przyłączenie Ukrainy do Zachodu i do wyrażenia zgody na jej neutralny status i inne rosyjskie żądania" - twierdzi "WSJ".

Reklama

Miesiące ataków armii rosyjskiej

Jeśli żądania Putina dotyczące terytorium i neutralności zostaną odrzucone, będzie on zapewne próbował utrzymać cały teren, który zajęły jego siły i walczyć dalej, ale wydaje się, że wraca on do taktyki oblężniczej - powiedzieli dziennikowi amerykańscy urzędnicy.

Ich zdaniem dla obywateli Ukrainy nowa strategia oznacza tygodnie, a być może miesiące, ataków osłabionej armii rosyjskiej, zadowalającej się często wystrzeliwaniem rakiet i pocisków z większych odległości.

Putin może rozszerzyć swoje cele

Urzędnicy amerykańscy zauważają, że Putin może rozszerzyć swoje cele, jeśli jego wojsko zacznie odnosić większe sukcesy.

Obecnie siły rosyjskie stoją przed poważnymi wyzwaniami, w tym mierzą się ze złą logistyką, zmniejszającą się ilością precyzyjnej amunicji i rosnącymi stratami, które według amerykańskich obliczeń mogą obejmować nawet 7 tys. żołnierzy rosyjskich zabitych w czasie działań bojowych - przypomina "WSJ".