Szef resortu infrastruktury w środę rano na antenie TVP Info poinformował, że wraz z niemieckimi partnerami przygotowywany jest most lotniczy z Polski dla uchodźców z Ukrainy.

"Wczoraj rozmawiałem z ministrem transportu Niemiec. Przygotowujemy most lotniczy z wykorzystaniem samolotów niemieckich, z wykorzystaniem polskich lotnisk - most lotniczy, który pozwoli uchodźcom dotrzeć do celu, który sobie określili" - powiedział Adamczyk.

Według ministra cała Unia Europejska musi dołączyć do "sztafety", która pozwoli uchodźcom przejazd do państwa docelowego. "Nie każdy uchodźca chce zostać w Polsce. Każde państwo UE powinno nieść na sobie ciężar pomocy Ukrainie - to nie tylko Polska, to nie tylko kraje ościenne, ale to cała Europa" - zaznaczył.

W poniedziałek na marginesie posiedzenia szefów dyplomacji krajów UE w Brukseli szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock informowała, że szacunki wskazują obecnie, iż konieczne będzie przyjęcie 8 mln uchodźców z Ukrainy. Do tej pory z Ukrainy uciekło ponad 3 mln ludzi, ale będzie to o wiele więcej - dodała.

Jeszcze dwa tygodnie temu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił, że spodziewanych jest 5 mln uchodźców.

Baerbock zaproponowała "solidarny most lotniczy" i oceniła, że liczba uchodźców skierowanych do każdego kraju musiałaby wynosić "setki tysięcy". Ponadto, uchodźcy powinni być również rozmieszczani po drugiej stronie Atlantyku.