– Paradoksalnie to, że Rosja nie zbankrutowała, nie ma większego znaczenia ekonomicznego. Bo co właściwie idzie za bankructwem kraju, czyli za niezdolnością do regulowania zobowiązań wobec wierzycieli? Skutkiem bankructwa jest to, że dany kraj radzi sobie ekonomicznie coraz gorzej. Po pierwsze dlatego, że. W przypadku Rosji wszystko to de facto się wydarzyło i bez jej formalnego bankructwa – wyjaśnia Wojciech Paczos.