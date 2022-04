Marie-Agnes Strack-Zimmermann zaproponowała, by zachęcić wschodnie kraje partnerskie do dostarczania Ukrainie ciężkiego sprzętu i otrzymywania za to rekompensat od Niemiec.

"Armia ukraińska musiałaby najpierw zostać przeszkolona w zakresie obsługi czołgów Marder. Dlatego proponuję, aby nasi wschodnioeuropejscy partnerzy dostarczyli Ukrainie odpowiednie rodzaje broni" - powiedziała Strack-Zimmermann w poniedziałek dziennikowi "Rheinische Post".

"Wiele z nich jest produkcji rosyjskiej. Byłyby one natychmiast gotowe do działania i natychmiast nadawałby się do użytku po stronie Ukrainy. Niemcy następnie rekompensują naszym partnerom oddane uzbrojenie odpowiednimi dostawami" - powiedziała polityk.