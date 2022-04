Dzieci z miasta Wołnowacha w okupowanej części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy od poniedziałku są zmuszane przez Rosjan do uczęszczania do szkoły; może to mieć na celu utrudnienie wyzwolenia miasta w przyszłości oraz wykorzystanie dzieci jako zakładników - przekazała na Telegramie ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

"Prawdopodobnie te działania okupantów mają na celu utrudnienie przyszłej operacji wyzwolenia miasta z rąk okupantów przez siły zbrojne Ukrainy i możliwe prowokacje z wykorzystaniem ofiar w celu dyskredytacji strony ukraińskiej" - napisała Denisowa. Dodała, że w takim wypadku dzieci stałyby się zakładnikami i żywymi tarczami dla rosyjskich żołnierzy (https://t.me/denisovaombudsman/4983).

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało w poniedziałku, że wszczęto śledztwo w sprawie przymusowej ewakuacji dzieci z Mariupola do Rosji i "pseudorepublik" na wschodzie Ukrainy. Postępowanie przygotowawcze wykazało, że w marcu 14 wychowanków dwóch rodzinnych domów dziecka wraz z trzema rodzicami zastępczymi zostało nielegalnie wywiezionych przez Rosjan z Mariupola do obwodu rostowskiego w Rosji. Z kolei 12 nieletnich pacjentów obwodowego centrum leczenia osteoporozy w Mariupolu zostało przymusowo wywiezionych na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (https://t.me/pgo_gov_ua/3633).

W niedzielę Denisowa informowała o zmuszaniu Ukraińców siłą wywiezionych do Rosji do składania wniosków o rosyjskie paszporty (https://t.me/denisovaombudsman/4967). "Poprzez zastraszanie najsłabszych - kobiet, osób niepełnosprawnych i emerytów - władze agresora otrzymały od nich prawie 14 tys. wniosków o rosyjskie obywatelstwo i wydały 12 tys. paszportów" - napisała.

Jak podkreśliła, takie nielegalne działania mają na celu przymusową integrację ukraińskiej ludności ze społeczeństwem rosyjskim. Ponadto rzeczniczka praw człowieka informowała o ostrzeliwaniu przez Rosjan cywilnych statków w porcie w Mariupolu. Na wielu z nich znajdowały się załogi z obcych krajów, takich jak Turcja czy Bułgaria. Rosjanie zamordowali także członka załogi ukraińskiego lodołamacza Kapitan Belusow i zranili kilku innych (https://t.me/denisovaombudsman/4969).

Denisowa poinformowała także, że w przejściu podziemnym na obrzeżach Mariupola okupanci utworzyli punkt, w którym zbierane są ciała mieszkańców miasta zabitych przez rosyjskie wojsko. Setki trupów są codziennie zabierane do podobnych miejsc przez specjalne grupy żołnierzy. Największe z nich znajduje się w magazynie przy wyjeździe ze wsi Stary Krym. Następnie okupanci zabierają ciała do mobilnych krematoriów bądź chowają je w masowych grobach (https://t.me/denisovaombudsman/4965).

Rzeczniczka opisała też inne działania rosyjskiego wojska na Ukrainie, które według niej noszą znamiona ludobójstwa, takie jak bombardowanie budynków mieszkalnych w podkijowskich miejscowościach czy masowy grób odnaleziony w Buzowej w obwodzie kijowskim.