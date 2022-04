Minister wziął w środę udział w Konferencji Utrechckiej, stanowiącej stałe forum dwustronnych konsultacji. Odbyła się ona na zamku Duivenvoorde niedaleko Hagi i wziął w niej również udział szef niderlandzkiego resortu spraw zagranicznych Wopke Hoekstra.

Po spotkaniu w „cztery oczy” obaj ministrowie otworzyli 31. sesję konferencji. Podczas swojego wystąpienia minister Rau podziękował Holandii za pomoc okazywaną Polsce w czasie stanu wojennego. Szef polskiego MSZ wyraził także nadzieje, że holenderskie władze okażą pomoc w integracji polskich społeczności w Holandii.

Holenderski minister mówił o polskiej gościnności i pomocy dla uchodźców. „Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie nie mogą pozostać bez kary” – mówił Hoekstra i przypomniał, że Holandia i Polska współpracują, by „znaleźć odpowiedź na to, co się dzieje na Ukrainie”.

Holenderski minister przypomniał także, że to polski papież Jan Paweł II zaprosił Holendrów, aby dekorowali kwiatami Plac Św. Piotra podczas orędzia Urbi et Orbi na Wielkanoc.

Konferencja Utrechcka to stały mechanizm dwustronnej współpracy eksperckiej między Polską a Holandią, utworzony w 1999 r. Początkowo służył wsparciu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

Oprócz rozmów ministrów odbyły się także spotkania ekspertów z obu krajów, reprezentujących dyplomację, środowisko, technologie i rozwój oraz finanse.