Jak przekazał w wydanym komunikacie rzecznik resortu John Kirby, nowe dostawy ciężkiej artylerii pozwolą, wraz z ogłoszonymi tydzień wcześniej 18 haubicami, na wyposażenie pięciu batalionów.

Poza artylerią w pakiecie znalazło się "ponad 121" dronów taktycznych Phoenix Ghost oraz "sprzęt polowy i części zamienne". Jak wyjaśnił Kirby, nowe bezzałogowce są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade i służą głównie do eliminowania artylerii wroga. Dodał, że zostały one szybko opracowane przez amerykańskie siły powietrzne w odpowiedzi na konkretne wymagania Ukraińców.

"Stany Zjednoczone kontynuują też pracę z sojusznikami i partnerami, by zidentyfikować i dostarczyć Ukrainie dodatkowe zdolności. USA nadal będą używać wszystkich dostępnych narzędzi, by wspierać Siły Zbrojne Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji" - zadeklarował rzecznik Pentagonu.