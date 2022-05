Do Rosji deportowano już z Ukrainy blisko 1,1 mln ludzi, z czego prawie 200 tys. to dzieci; tylko w poniedziałek wywieziono ponad 11,5 tys. osób, w tym 1847 dzieci – podała we wtorek agencja Ukrinform, cytując dane przedstawione przez stronę rosyjską.

Według agencji Reutera dane przedstawiło rosyjskie ministerstwo obrony. Władze Rosji określają te działania jako „ewakuacje” i utrzymują, że ludzie wywożeni są z Ukrainy na własną prośbę. Strona ukraińska informuje jednak, że najeźdźcy przymusowo deportują ludzi do Rosji. Reklama W bilansie uwzględniono osoby wywiezione do Rosji z okupowanych obszarów obwodów ługańskiego i donieckiego na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy - zaznacza Ukrinform.