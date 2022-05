Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy w ciągu sześciu miesięcy, a produktów rafinowanych do końca roku. Według źródła unijnego cytowanego przez agencję Reuters Słowacja i Węgry, które są w największym stopniu uzależnione od rosyjskiego surowca, mogłyby go sprowadzać do końca 2023 r. w ramach istniejących umów.

Przydacz w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany o to rozwiązanie stwierdził, że Unia funkcjonuje na zasadzie konsensusu i wszyscy muszą się zgodzić na dane rozwiązania. Zaznaczył, że są takie państwa, które są w 100 proc. uzależnione od importu ropy z Rosji i dlatego ich oczekiwania były inne.

"My jesteśmy w nieco bardziej komfortowej sytuacji na skutek dobrych decyzji ostatnich kilku lat, kiedy zaczęliśmy importować ropę z innego kierunku niż rosyjski" - powiedział wiceszef resortu dyplomacji.

Podkreślił jednocześnie, że Polska opowiada się za maksymalnym skróceniem okresów, czy to dla Słowacji i Węgier czy całej UE. "Bo Ukraina nie ma czasu czekać aż niektóre państwa przygotują się odpowiednio na tę sytuację; Ukraina potrzebuje zatrzymania Rosji dziś" - dodał.

Dopytywany czy to oznacza, że Polska sprzeciwia się obecnym rozwiązaniom, odparł, że "zarówno jeśli chodzi o ten scenariusz +do końca roku+ w przypadku większości państw UE, jak i dłuższy scenariusz dla niektórych państw, my opowiadamy się za maksymalnym skróceniem".

"Ale mamy też świadomość, że trzeba osiągnąć porozumienie i wspólny mianownik dla wszystkich państw. W duchu konsensusu możemy się na to oczywiście zgodzić, nie będziemy tutaj wetować tylko z tego powodu, natomiast optujemy i przekonujemy partnerów, aby ten okres był maksymalnie krótki" - dodał Przydacz.

Wiceszef MSZ odniósł się też do propozycji dotyczącej odcięcia od systemu SWIFT trzech dużych rosyjskich banków, w tym Sbierbanku. W tym kontekście został zapytany o kwestię umacniania się rosyjskiego rubla.

"Umocnienie rubla zaprzestałoby funkcjonować w momencie, kiedy odcięlibyśmy cały sektor bankowy, tak jak Polska postulowała od pierwszego pakietu sankcyjnego" - zaznaczył dodając, że od samego początku sankcje powinny być głębsze.

Przydacz wskazał też, że dotychczasowe sankcje będą działać w perspektywie dłuższej. "Dlatego też optowaliśmy za jak najszybszym odcięciem tego tlenu dla Władimira Putina w postaci ropy. Bo to nie tylko jest blokada importu ropy na rynki europejskie, ale w tym pakiecie szóstym - o co zabiegaliśmy jako Polska - blokada możliwości uczestniczenia w transporcie tej ropy także do innych miejsc. Chodzi o to, by zablokować Rosji możliwość sprzedaży ropy na inne rynki" - powiedział wiceszef MSZ.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w środę w Parlamencie Europejskim szczegóły szóstego pakietu sankcji, które mają zostać nałożone przeciwko Rosji w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę. Wśród nich znalazł się całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy. W ciągu pół roku ma zostać całkowicie wstrzymany import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku. Aby sankcje weszły w życie potrzebna jest jednak zgoda wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Anonimowe źródło agencji Reutera informowało w środę, że nie doszli jednak tego dnia do porozumienia w sprawie zakazu importu rosyjskiej ropy; rozmowy mają być kontynuowane w czwartek - podało anonimowe źródło.