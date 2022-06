Reklama

Pierwsze pieniądze ratujące byłą spółkę-córkę Gazpromu mogą zostać wypłacone już w tym tygodniu. Państwowy bank KfW Group ma udzielić pożyczki w wysokości od 5 do 10 miliardów euro. Rozmowy wciąż trwają, a plany mogą się zmienić, Bloomberg dowiedział się od informatorów, którzy prosili o zachowanie anonimowości.

Pieniądze pomogłyby ustabilizować finanse firmy i zapewnić bezpieczeństwo dostaw po tym, jak Rosja ograniczyła dostawy do Gazpromu Germania w odwecie za przejęcie przez Niemcy firmy i jej filii na początku tego roku. Posunięcie to zmusiło spółkę do kupowania na rynku spot części energii, którą dostarcza swoim klientom, płacąc wyższe ceny. Dodatkowo sytuację finansową spółki pogorszyła rezygnacją części klientów z zakupu gazu.

Zasłona milczenia

Niemiecki regulator energetyczny, Bundesnetzagentur, oświadczył, że nie będzie komentował spekulacji i że wszyscy zaangażowani w Gazprom Germania „intensywnie pracują nad utrzymaniem jej działalności biznesowej”. Niemieckie Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na prośbę o komentarz, natomiast rzeczniczka ministerstwa gospodarki odmówiła komentarza.

Gazprom Germania jest właścicielem największego magazynu gazu w Niemczech oraz kilku mniejszych. Należy do niej również firma Wingas GmbH, która zaopatruje głównych odbiorców przemysłowych w kraju. Firma była również obecna w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2020 roku zapewniła dostawy jednej piątej gazu komercyjnego. Oddział handlowy w Londynie zajmował się również obrotem skroplonym gazem ziemnym, co stawia ją na centralnej pozycji na większości rynków energii w Europie.

Gazowy ból głowy

Niemcy mają teraz poważny problem z filiami rosyjskich spółek w kraju, z których wiele posiada aktywa kluczowe dla bezpieczeństwa dostaw i niemieckiej gospodarki. Rząd rozważa różne opcje, od wprowadzenia powiernictwa, jak to jest proponowane w przypadku Gazpromu Germania, po przejęcie kontroli nad spółkami energetycznymi.

W kwietniu koalicja rządząca przedstawiła zestaw środków, które pozwolą niemieckiemu rządowi przejąć kontrolę nad firmami energetycznymi. Administracja kanclerza Olafa Scholza stworzyła również specjalne narzędzia finansowe, aby móc przejąć udziały w przypadku zagrożenia dostaw poprzez bezpośrednie zastrzyki kapitału w celu ratowania firm i udzielanie pożyczek przez KfW.

Powiernictwo Gazpromu Germania ma wygasnąć 30 września i nadal nie ma konkretnych planów co do tego, co stanie się po tej dacie. Gazprom Marketing & Trading, londyński oddział handlowy spółki, już zapowiedział, że całkowicie uniezależni się od rosyjskiego Gazpromu.