Import rosyjskiej ropy, w tym dostawy pompowane rurociągiem "Wschodnia Syberia-Ocean Spokojny" (ESPO) oraz transport morski z rosyjskich portów europejskich i dalekowschodnich, wyniósł prawie 8,42 milionów ton, zgodnie z danymi chińskiej Głównej Administracji Celnej. Odpowiada to w przybliżeniu 1,98 milionów baryłek dziennie (bpd), co oznacza wzrost z poziomu 1,59 milionów w kwietniu.

Chińskie firmy, w tym państwowy gigant rafineryjny Sinopec i Zhenhua Oil, zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy, skuszone dużymi rabatami po tym, jak zachodnie firmy naftowe i domy handlowe wycofały się z rynku z powodu sankcji.

Arabia Saudyjska jest drugim co do wielkości dostawcą, a majowe ilości wzrosły o 9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 7,82 milionów ton, co oznacza 1,84 milionów baryłek dziennie. Jest to spadek w porównaniu z kwietniowym wynikiem 2,17 mln bpd.

Rosja odzyskała pozycję lidera po 19 miesiącach przerwy.

Chiny są największym na świecie importerem ropy naftowej.

