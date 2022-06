"Putin żąda od swoich dowódców, by terytorium Ukrainy było ostrzeliwane w maksymalny możliwy sposób, z różnych kierunków i różnymi typami pocisków. Taka jest ich aktualna strategia - zarzucić Ukrainę wszystkim, czym się da. (...) Tego rodzaju działania (wroga) mocno utrudniają zadanie siłom naszej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej" - ocenił Denysenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

Urzędnik przyznał, że środki obrony powietrznej, przekazane dotąd Kijowowi przez kraje i instytucje Zachodu, nie są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie. "Mamy duże państwo, z bardzo rozległym terytorium. Dlatego te systemy, które nam już dostarczono, nie pozwalają zabezpieczyć całej Ukrainy" - oświadczył doradca ministra.

Według Denysenki rosyjskie wojska nie będą jednak w stanie długo utrzymywać tak dużej intensywności ostrzałów na Ukrainie, a o trudnościach w tym względzie świadczy zamawianie przez Kreml uzbrojenia na Białorusi. "We wtorek przyjechało stamtąd do Rosji 20 wagonów z pociskami" - poinformował rozmówca agencji Ukrinform.

W jego ocenie kluczową rolę odgrywają te sankcje nałożone na Moskwę, które skutkują ograniczeniem dostępu do zachodnich technologii. "O tym mało się mówi, ale ze względu na brak komponentów elektronicznych Rosjanie praktycznie nie mają możliwości, by cokolwiek nowego wyprodukować. Na pierwszy rzut oka chodzi o samochody, problemy sektora motoryzacyjnego. Dla nas ważniejsze jest jednak to, że wróg w zasadzie nie może wytwarzać nowych rakiet i (innego) sprzętu wojskowego" - podkreślił Denysenko.

Polityk dodał, że przed inwazją na Ukrainę, rozpoczętą 24 lutego, rosyjski przemysł zbrojeniowy był uzależniony w 80-95 proc. od importowanych mikroprocesorów i innych zaawansowanych technologicznie podzespołów.

24 czerwca Stowarzyszenie Kolejarzy Białorusi przekazało doniesienia, że Rosja zamówiła w tym kraju 100 wagonów z uzbrojeniem. Dzień wcześniej przedstawiciel sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksij Hromow oświadczył, że Białoruś sięga po sprzęt wojskowy z magazynów przechowywania, który może potem przekazać Rosji w celu wzmocnienia jej zgrupowań na Ukrainie.

