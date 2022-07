Akcje dezinformacyjne znacząco wyprzedziły działania militarne Rosji. Dezinformacja nabrała tempa w 2021 r., podczas hybrydowej operacji Białorusi na polskiej granicy. Wskazują na to krótkie raporty #DisInfoPack publikowane przez organizację Disinfo Digest. Zaczęło się na jesieni 2021 od fałszywych informacji na temat Wojska Polskiego - o rzekomej korupcji i „okradaniu żołnierzy”. Potem, na zimę, zaczęły pojawiać się informacje dotyczące Rosji i Ukrainy: o rzekomym dążeniu Ukrainy do eskalacji napięcia z Rosją i o szykowanej przez Kijów „z zachodnimi partnerami” prowokacji przeciw Rosji. W styczniu dodany został atak na wojska NATO, w odpowiedzi na ćwiczenia „Cold Response”. Atak ten znów był sprzeczny wewnętrznie, bo z jednej strony NATO przedstawione zostało jako siła niebezpieczna, ofensywna, dążąca do ataku na Rosję, a z drugiej - jako organizacja w stanie rozkładu, niezdolna do obrony, z przestarzałym sprzętem. Jak wskazuje komunikat Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, 21 i 22 lutego 2022 r. aktywność dezinformacyjna bardzo się nasiliła - częściej niż dotąd pojawiało się w mediach społecznościowych określenie „banderowcy”, słowo „Ukraińcy” w kontekście słów „mordować Polaków” i… „ukraińscy uchodźcy” w negatywnym kontekście dotyczącym rynku pracy i bezrobocia (już wtedy - kiedy w Polsce nie było jeszcze ukraińskich uchodźców).Po 24 lutego pojawił się cały zbiór fałszywych informacji o porażce wojsk ukraińskich („Władze Ukrainy opuściły Kijów”, „Prezydent Zełenski uciekł z Ukrainy”, „Ukraińskie wojska poddają się bez podejmowania walki”). Od tego czasu rosyjski przekaz jest nieustannie obecny w polskich mediach społecznościowych i krąży wokół narracji opisanych przez Instytut Kościuszki. W dużej mierze jest on przekazywany przez pojedynczych użytkowników mediów społecznościowych.