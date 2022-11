"Przygotowują się do tego. Zdają sobie przecież sprawę z tendencji na froncie. Że jest jawna tendencja do wyzwolenia całego terytorium Ukrainy: obwodu charkowskiego, donieckiego, chersońskiego. Wróg to wspaniale rozumie" - powiedział Kyryłenko, cytowany we wtorek przez portal RBK-Ukraina.

Szef władz obwodowych poinformował, że rosyjska armia koncentruje siły na kierunku bachmuckim i awdijiwskim w Donbasie, by osiągnąć jakiekolwiek "zwycięstwo" i móc je wykorzystać w celach propagandowych.

RBK-Ukraina podkreśla, że po wycofaniu się rosyjskiego wojska z Chersonia w okupowanym Mariupolu rośnie liczba wojskowych. Miasto przekształca się w główny wojskowo-logistyczny hub i bazę na tyłach armii Rosji.

