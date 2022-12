Ostatnie tygodnie przyniosły zdecydowane zbliżenie między Austrią, Węgrami i Serbią. Konsultacje odbywają się na różnych poziomach oraz w różnych formatach. Politycy spotykają się co najmniej raz w miesiącu. – Jeśli relacje z resztą Europy nie układają się, jak powinny, na znaczeniu jeszcze bardziej zyskują Bałkany. To tradycyjny kierunek węgierskiej polityki , główna oś transportowa zapewniająca dostęp do morza poprzez Chorwację – dodaje Szabelski.