Powołany do życia w lipcu fundusz będzie przyznawał dotacje firmom zajmującym się wzbogacaniem uranu. Jest to kluczowy etap w procesie tworzenia paliwa jądrowego. Wstępnie przetworzona ruda zawiera tylko 0,7 proc. rozszczepialnego izotopu U-235. W energetyce wykorzystuje się uran wzbogacony do poziomu 3-5 proc. Zgłoszenia można składać do 20 lutego.

Pieniądze na atom

Pierwsze 13 milionów funtów z funduszu zostało już przyznanych zakładowi produkcji paliwa jądrowego w Springfields w północno-zachodniej Anglii.

W listopadzie Wielka Brytania zapowiedziała, że ​​stanie się 50-procentowym udziałowcem elektrownii atomowej Sizewell C, przekazując 700 milionów funtów na sfinansowanie elektrowni.

Koniec rosyjskiej dominacji

Rosja posiada obecnie około 20 proc. światowych zdolności do przetwarzania uranu.

„Rekordowo wysokie światowe ceny gazu, spowodowane nielegalną inwazją Putina na Ukrainę, uwydatniły potrzebę większej ilości rodzimej energii odnawialnej, ale także energii jądrowej wytwarzanej przez Wielką Brytanię – budowanie większej liczby elektrowni i rozwijanie krajowego potencjału paliwowego,”— powiedział Graham Stuart, minister energii i klimatu.

Tak dla czystej energii

Planowane zwiększenie zdolności wytwarzania energii jądrowej zmniejszy zależność Wielkiej Brytanii od gazu ziemnego, z którego w 2021 r. wytwarzano około 45 proc. energii.