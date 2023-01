"Ich broń jest wykorzystywana do zabijania cywilów na Ukrainie i do prób pogrążenia miast w mroku i zimnie, co z naszego punktu widzenia" oznacza, że Iran może być "potencjalnie odpowiedzialny" za popełnianie zbrodni wojennych - powiedział dziennikarzom Sullivan, który towarzyszy prezydentowi USA Joe Bidenowi w podróży do Meksyku.

Reklama

Poinformował też, że uda się do Izraela, by spotkać się z nowym gabinetem i omówić zagrożenie, jakie stanowi Iran. Sullivan nie powiedział, kiedy planuje tę podróż.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w raporcie opublikowanym 5 stycznia, że rosyjskie ataki na cele cywilne i infrastrukturę krytyczną w coraz większym stopniu opierają się na dronach produkcji irańskiej.

Rosja, jak podkreślono w raporcie ISW, będzie dążyć do kontynuacji współpracy dwustronnej z Iranem. Irańskie media państwowe podały 28 grudnia ub.r., że Teheran otrzyma wkrótce od Moskwy 24 myśliwce Su-35, prawdopodobnie w zamian za produkowane przez Iran drony i rakiety balistyczne. Urzędnicy amerykańscy poinformowali 9 grudnia, że w zamian za broń irańską Rosja zapewnia Teheranowi bezprecedensowy poziom wsparcia wojskowego i technicznego - przypomniał Instytut Studiów nad Wojną.

fit/ mms/