W codziennej aktualizacji wywiadowczej zaprezentowano zdjęcia satelitarne wykonane pod koniec grudnia, które pokazują czołgi T-14 na poligonie w południowej Rosji, który jest używany w przygotowaniach militarnych związanych z wojną na Ukrainie. Prorządowe media rosyjskie twierdziły, że T-14 są przygotowywane do rozmieszczenia.

"Jakiekolwiek rozmieszczenie T-14 będzie prawdopodobnie dla Rosji decyzją obarczoną wysokim ryzykiem. Trwający jedenaście lat program (produkcji czołgów) jest opóźniony, zmniejszono w nim planowaną liczebność i pojawiły się doniesienia o problemach z produkcją. Dodatkowym wyzwaniem dla Rosji jest dostosowanie łańcucha logistycznego do przewozu T-14, ponieważ jest on większy i cięższy od innych rosyjskich czołgów. Jeśli Rosja rozmieści T-14, to prawdopodobnie głównie w celach propagandowych. Produkcja wynosi prawdopodobnie zaledwie kilkadziesiąt sztuk, a dowódcy raczej nie zaufają temu pojazdowi w walce" - oceniono.

