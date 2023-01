Think tank już wcześniej oceniał, że Zachód poprzez powolne lub ograniczone dostawy uzbrojenia dla Ukrainy przyczynił się do niezdolności wojsk tego państwa do rozbicia sił rosyjskich, które ugrzęzły pod Bachmutem w obwodzie donieckim, ponieważ nowy sprzęt umożliwiłby przeprowadzenie dużej kontrofensywy.

Według doniesień prasowych i deklaracji zachodnich polityków, państwa NATO przekażą Ukrainie nowoczesne czołgi podstawowe - pisze ISW w najnowszej analizie.

Prezydent USA Joe Biden jest coraz bliższy podjęcia decyzji o wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams na Ukrainę; decyzja może zostać ogłoszona jeszcze w środę - podały dzienniki "Wall Street Journal" i "New York Times".

Według wtorkowych informacji "Spiegla" niemiecki rząd podjął już decyzję o przekazaniu Ukrainie co najmniej jednej kompanii czołgów Leopard 2A6 oraz o zezwoleniu innym państwom na wysyłanie tych maszyn na Ukrainę.

Również we wtorek polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że Polska zwróciła się do Niemiec z formalnym wnioskiem o zezwolenie na przekazania czołgów Leopard 2 Ukrainie. Polskie władze deklarowały, że podarują Kijowowi kompanię czołgów, czyli 14 maszyn.

W połowie stycznia rząd Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Ukrainie 14 czołgów Challenger 2. Również Francja nie wyklucza wysłania Ukrainie czołgów Leclerc, o czym mówił prezydent Emmanuel Macron.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny mówił w grudniu, że jego wojska do przeprowadzenia kontrofensywy potrzebują 300 czołgów podstawowych, nie licząc innego uzbrojenia - przypomina ISW.

