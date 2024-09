Reklama

Rosyjski budżet państwa w coraz lepszej kondycji

Rosyjski deficyt finansów publicznych spadł do zaledwie 331 miliardów rubli (3,7 miliarda dolarów) lub 0,2 proc. produktu krajowego brutto w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku, wykazało Ministerstwo Finansów w danych opublikowanych na początku września. Rosja odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 767 miliardów rubli (8,5 miliarda dolarów) w sierpniu. W porównaniu z lipcem sytuację poprawiły wyższe o blisko 1 bilionowi rubli przychody z sektorów innych niż ropa i gaz, wyliczył Bloomberg na podstawie udostępniony danych.

Reklama

/> />

Rosja zwiększa wydatki wojenne

Całkowite wydatki budżetowe w ciągu ośmiu miesięcy do sierpnia wyniosły 23,4 biliona rubli, co stanowi wzrost o 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wykazały dane Ministerstwa Finansów. Dochód Rosji wzrósł o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku.

Szybszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy napędza wpływy budżetowe

Minister finansów Anton Siluanow powiedział w zeszłym tygodniu w telewizji państwowej, że rosnące przychody napędza szybszy, niż oczekiwano wzrost gospodarczy i wyższe dochody z ropy naftowej i gazu. W sierpniu przychody z sektorów nieenergetycznych wzrosły o 37 proc., podczas gdy napływy z eksportu ropy naftowej i gazu wzrosły o 21 proc., w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku, wynika z obliczeń Bloomberga.

Również sierpniowe wpływy podatkowe wzrosły o 21 proc. rdr do poziomu 778,6 mld rubli (8,7 mld USD) podało rosyjskie Ministerstwo Finansów. Z tego podatki od ropy naftowej i produktów naftowych stanowiły prawie 80 proc. całkowitych przychodów z węglowodorów, wyliczył Bloomberg. Dochody budżetowe z sierpnia odzwierciedlają ceny, poziom produkcji i eksportu z lipca.

Dochody z ropy naftowej i gazu są kluczowymi elementami ratującymi rosyjską gospodarką objętą zachodnimi sankcja i ponoszącą rosnące koszty militarnej inwazji Kremla na Ukrainę. W pierwszych siedmiu miesiącach roku obie branże odpowiadały za ponad jedną trzecią dochodów budżetowych Rosji.

/> />

Cena ropy Urals

Rosyjski przemysł naftowy skorzystał na rosnących cenach ropy Urals, swojej kluczowej mieszanki eksportowej. Podatki za ropę naftową w sierpniu obliczono na podstawie ceny Urals wynoszącej 74,01 dolarów za baryłkę, W zeszłym roku kosztowała ona tylko 64,21 dolarów.

Różnica cen ropy naftowej z Rosji w stosunku do ropy Brent zmniejszyła się o ponad jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rosyjscy producenci nafty ominęli międzynarodowe sankcje nałożone przez kraje z grupy G7 oraz Unii Europejskiej i znaleźli nowych nabywców na swoje produkty.

Dotacja do benzyny i gazu na krajowym rynku

Dochody podatkowe z przemysłu naftowego byłyby jeszcze wyższe w sierpniu, gdyby nie państwowe dotacje dla rafinerii. Otrzymały one 163,3 mld rubli dotacji budżetowej do sprzedaży benzyny i oleju napędowego w Rosji, pokazują dane ministerstwa. Wypłaty te są częściową rekompensatą za różnicę między cenami paliwa samochodowego na rynku krajowym i zagranicznym.

Odbicie w przepływach gazu

Podatki od przemysłu gazowego w sierpniu wzrosły w ujęciu rok do roku o ponad 24 proc., do prawie 163 miliardów rubli. Wpłynął na to wzrost eksportu Gazpromu i silny popyt krajowy na błękitne paliwo.

Według rosyjskiego producenta, który nie podał żadnych konkretnych liczb, codzienne dostawy do Chin za pośrednictwem połączenia gazowego Siła Syberii w lipcu ustanowiły historyczny rekord i wielokrotnie przekroczyły zobowiązania umowne. Eksport gazu do azjatyckiego kraju wzrósł o prawie 33 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 2,8 miliarda metrów sześciennych, według obliczeń Bloomberga. Przepływ gazu rurociągami do Europy, który nadal odbywa się przez Ukrainę i Turcję, wzrósł o prawie 6 proc., osiągając 2,67 miliarda metrów sześciennych, szacuje agencja.

Budżet wojenny wciąż puchnie

Rosja od dwóch lat, czyli od lutego 2022 roku, notuje deficyt budżetowy. Odpowiada za to ogromny wzrost wydatków państwa na sektor obronny oraz wprowadzenie środków wspierających krajowy biznes w odpowiedzi na sankcje nałożone przez USA i ich sojuszników.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,9 proc. w porównaniu z 3,6 proc. w 2023 roku. Sytuacja budżetowa pozostawia pole do dalszego zwiększania wydatków państwa, gdyż Rosja planuje w tym roku deficyt w wysokości 2,1 biliona rubli, czyli 1,1 proc. PKB.