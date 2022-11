Reklama

- Jeżeli robimy punkt odniesienia do Ukrainy to pierwszym aspektem jest obrona fizyczna, czyli posiadanie odpowiednich systemów ochrony powietrznej. Druga rzecz to porównując nasz system elektroenergetyczny do systemów Europy zachodniej np. do rynku niemieckiego to dostrzeglibyśmy, że tam bardzo wiele odcinków jest pod ziemią.

- U nas dominującą formą jest infrastruktura naziemna. To słupy betonowe ale i również drewniane, na których są kable energetyczne, które w zależności od napięć są różne. Kable zakopane to również dużo mniejsze ryzyko blackoutu, gdy jest niepewna pogoda. Szadź obciąża kable na wolnym powietrzu. Przy wietrze słup zaczyna się chwiać i wywracać. Lokalnych blackoutów w Polsce jest mnóstwo.

- Jeśli chcemy rozbudowywać energetykę o duże projekty gospodarcze, niezależnie od tego jakie by one nie były i chcemy zmienić wektory wytwarzania mocy do systemów to musimy tą infrastrukturę elektroenergetyczną zmodernizować.