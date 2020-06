Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 666 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 chorych zmarło, a 275 wyzdrowiało - poinformował we wtorek resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 32 476, zgonów do 912, a wyleczonych do 14 528.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej zachorowań wykryto w obwodzie lwowskim - 139. Od początku pandemii zmarło tam 100 pacjentów z Covid-19 - przekazała we wtorek lwowska rada miejska. Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (4013) i w Kijowie (3985). W ostatnim czasie na Ukrainie obserwowany jest wzrost przypadków zachorowań na Covid-19. W sobotę informowano o 753 potwierdzonych zakażeniach i był to dotychczas najwyższy dobowy bilans wykrytych infekcji w tym kraju. Na Ukrainie trwa tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Według głównego lekarza sanitarnego Wiktora Laszki wzrost zakażeń wynika z nieprzestrzegania norm przeciwepidemicznych, a nie z większej liczby testów. Do tej pory przeprowadzono ok. 507 tys. testów metodą PCR i ok. 89 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. Portal Dzerkało Tyżnia przypomina, że o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem na Ukrainie poinformowano na początku marca. Chorobę wykryto u mieszkańca obwodu czerniowieckiego, który przybył na Ukrainę z Włoch przez Rumunię. >>> Czytaj też: Przyrost zakażeń koronawirusem w Polsce [AKTUALNY WYKRES]