Tym samym bilans potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 od początku epidemii zwiększył się w tym kraju do 69 884, liczba zgonów wzrosła do 1693, a wyzdrowień do 38 752.

Obecnie na Ukrainie na Covid-19 choruje 29 439 osób, o 472 więcej niż dzień wcześniej.

Jak powiedział w piątek minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow, w ciągu ostatniej doby zachorowało 77 dzieci i 78 pracowników służby zdrowia; 261 osób hospitalizowano i - jak ocenił minister - był to "kolejny antyrekord", jeśli chodzi o liczbę przyjęć do szpitala w ciągu doby.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim - 147, iwano-frankowskim - 111, w Kijowie - 110 i w obwodzie równieńskim - 82.

Ostatnio liczba zakażonych na Ukrainie rosła z dnia na dzień. W czwartek poinformowano o rekordowej liczbie 1197 przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i 23 zgonach. Dotychczas największy dzienny przyrost odnotowano 26 czerwca - 1109 zakażonych. W środę informowano o 1022 infekcjach i 21 zgonach, a we wtorek o 919 zakażeniach i 13 zgonach.