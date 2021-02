Jak czytamy w komunikacie SBU, lider komórki przybył na Ukrainę w 2019 roku, posługując się fałszywymi dokumentami. Po przyjeździe zebrał grupę obcokrajowców o podobnych poglądach - dodano.

SBU ustaliła, że ośrodek IS podrabiał paszporty Ukrainy i Rosji i zajmował się legalizowaniem na terytorium Ukrainy pobytu osób z krajów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Śledczy twierdzą, że część z nich jest czynnymi bojownikami IS.

"Według planu liderów międzynarodowej organizacji terrorystycznej mieli oni +przeczekać+ na Ukrainie po popełnionych przestępstwach" - napisała SBU.

Członkowie komórki również dystrybuowali materiały ekstremistyczne wśród potencjalnych zwolenników.

W ramach śledztwa z artykułu dotyczącego utworzenia organizacji terrorystycznej SBU przeprowadziła dziewięć przeszukań. Znaleziono m.in. wybuchową substancję zawierającą trotyl, granat, notatki z informacjami dotyczącymi przelewów finansowych do Syrii. U osób objętych dochodzeniem wykryto symbolikę IS, materiały religijno-ekstremistyczne, a także udokumentowano ich rozmowy z innymi bojownikami IS za granicą dotyczące powrotu do Syrii, by brać udział w walkach - dodano.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)