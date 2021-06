"Nie widzimy ryzyka, że za naszymi plecami na tym spotkaniu osiągnięte będą jakieś uzgodnienia odnośnie do Ukrainy. Bardzo wyraźnie przekazaliśmy naszym partnerom, że żadne uzgodnienia w sprawie Ukrainy osiągnięte bez Ukrainy nie będą przez nas uznawane" - powiedział Kułeba na konferencji prasowej z przewodniczącą OBWE Ann Linde.

Zaznaczył, że Ukraina nie zaakceptuje scenariuszy, w ramach których będzie się próbować ją zmusić do jakichś działań. "Cokolwiek by się nie działo, (...) zawsze będziemy stać w obronie interesów Ukrainy i nie zaakceptujemy żadnych scenariuszy, w ramach których będzie się nas próbować zmusić do zrobienia czegoś" - podkreślił Kułeba, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Na tej samej konferencji prasowej Kułeba poinformował, że Rosja wycofała od ukraińskich granic "nie więcej niż 12 tys. żołnierzy". "Bez względu na głośne deklaracje prawdziwego wycofania wojsk Rosji od naszych granic nie ma" - podkreślił.

"Według naszych danych z trochę ponad 100 tys. rosyjskich wojskowych, którzy byli skoncentrowani na granicy Ukrainy i na okupowanych terytoriach Ukrainy w chwili poinformowaniu o zakończeniu tych +nibyćwiczeń+, obecnie, po ponad miesiącu, wycofano nie więcej niż 12 tys. rosyjskich wojskowych. Dlatego to nie jest wycofywanie, to nie deeskalacja, a zagrożenie pozostaje aktualne" - zaalarmował.