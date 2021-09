Załogi systemów Bastion "przećwiczyły zadania z zakresu wykrywania i niszczenia ćwiczebnych celów morskich" - podał resort. Podczas ćwiczeń wykorzystano aparaty bezzałogowe (drony).

Systemem rakietowym Bastion rosyjska armia dysponuje od 2010 roku. Ich zadaniem jest niszczenie okrętów desantowych, lotniskowców i innych celów w warunkach silnego ostrzału i działań radioelektronicznych przeciwnika. W skład zestawu może wchodzić do 36 pocisków. Zasięg rakiet wynosi ponad 300 kilometrów.

W środę na Ukrainie rozpoczęły się wielonarodowe strategiczne manewry dowódczo-sztabowe Zjednoczone Wysiłki 2021 z udziałem ok. 12,5 tys. wojskowych, z udziałem przedstawicieli 15 krajów, w tym 11 państw NATO. Manewry te przebiegają na wszystkich głównych poligonach ukraińskich oraz w basenie Morza Czarnego i Azowskiego. Ćwiczenia potrwają do 30 września. Do 1 października trwają też w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy wielonarodowe manewry Rapid Trident 2021 z udziałem ok. 6 tys. żołnierzy.