Pod koniec ubiegłego tygodnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przygotowuje "tarczę antyputinowską", która będzie dotyczyła tych sfer życia gospodarczego, które ucierpiały na skutek inwazji Rosji na Ukrainę.

Rzecznik rządu, który był w czwartek gościem Radia Zet nie wykluczył, że w związku ze skutkami wojny na Ukrainie wydłużony zostanie okres obowiązywania tarczy antyinflacyjnej.

"W tej chwili przygotowujemy też coś, co premier nazwał tarczą antyputinowską. Pamiętajmy o tym, że my w tej chwili mamy działania ekonomiczne, które nas też dotykają, stąd pewien wachlarz instrumentów gospodarczych i finansowych, które będziemy chcieli zaprezentować" - powiedział.

Pytany, co będzie w tym pakiecie, odpowiedział, że będą to m.in. rozwiązania gospodarczo-podatkowe, ale też rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. "Jak widzimy Ukraina w tej chwili broni się dlatego, że ma dobrze zorganizowany system, analogiczny do naszych Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też obrony cywilnej. Musimy wyciągać z tego wnioski" - powiedział Müller.

1 lutego weszła w życie tzw. druga tarcza antyinflacyjna, która obniżyła VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa, przedłużyła obowiązywanie 5-proc. stawki VAT na prąd, obniżyła stawki VAT na ciepło do 5 proc., wprowadziła zerową stawkę VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej, wprowadziła zerową stawkę VAT na gaz ziemny, oraz zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc.

Ponadto na jej podstawie od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz.

Wcześniej pierwsza tarcza antyinflacyjna obniżyła VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc, obniżyła VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc., obniżyła VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 proc. do 8 proc., obniżyła akcyzę na paliwa silnikowe i energię elektryczną, zwolniła z akcyzy energię elektryczną dla gospodarstw domowych i wyłączyła sprzedaż paliw silnikowych z podatku detalicznego.

Rozwiązania tarczy antyinflacyjnej mają obowiązywać do końca lipca.