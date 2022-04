We wtorek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się briefing prasowy rzecznika rządu Piotra Müllera i wiceszefa MSWiA, pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Pawła Szefernakera. "W tej chwili rekompensujemy środki, które wydały samorządy w pierwszych tygodniach pomocy uchodźcom. Do dziś wojewodowie wypłacili na rzecz samorządów 400 milionów złotych" - podkreślił Paweł Szefernaker.

Reklama

"Procedura trwa. To nie są jeszcze wszystkie środki, które w tej chwili powinny być wypłacone. One są wypłacane na bieżąco. Jeżeli tylko, wszelkiego rodzaju proceduralne kwestie są regulowane to te środki od razu są wypłacane. Tak także będzie w najbliższych miesiącach" - zapowiedział

Reklama

Zapewnił, że wszystkie zadania, które są zadaniami dodatkowymi samorządów wynikającymi z sytuacji napływu uchodźców wojennych z Ukrainy będą finansowane przez państwo.

"W ciągu tygodnia będziemy mogli podać konkretne dane dotyczące wypłaty pierwszych środków dla Polaków, którzy schronili pod własnym dachem uchodźców wojennych z Ukrainy" - dodał wiceszef MSWiA.

Nie będzie uproszczenia wniosków o dofinasowanie za pomoc udzieloną uchodźcom

Musimy brać pod uwagę, że będą osoby, które będą chciały dopuścić się pewnych nieprawidłowości, w związku z tym ta procedura jest taka, aby uchronić finanse publiczne przed nieprawidłowościami - poinformował wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker odpowiadając na pytanie w sprawie uproszczenia wniosków o dofinasowanie za pomoc udzieloną uchodźcom.

Jak zaznaczył wiceszef MSWiA, trzeba brać pod uwagę, że będą osoby, które będą chciały dopuścić się pewnych nieprawidłowości. "W związku z tym ta procedura jest taka, aby uchronić finanse publiczne przed nieprawidłowościami. Każdy kto taką osobę u siebie gościł ma dane tej osoby, może złożyć wniosek w którym należy uzupełnić wszystkie te dane także dotyczące uchodźców z Ukrainy, wskazać konkretny termin pod rygorem odpowiedzialności karnej" - przekazał. "To jest taki wniosek, który w naszym przekonaniu spełnia podstawowe wymogi związane z bezpieczeństwem i chroniący przed nadużyciami" - podkreślił.

Szefernaker mówił też o drobnych zmianach, które znalazły się w przyjętym w poniedziałek przez Komitet Stały Rady Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którego celem jest doprecyzowanie niektórych przepisów. "Są to przepisy uszczegóławiające. Np. samorządy wskazywały, że chciałyby mieć szerszą podstawę prawną, aby móc refinansować pewne działania. Do tej pory to był katalog dosyć wąski. My ten katalog otwieramy" - przekazał.

"To także kwestia codziennych spraw. Np. w punktach nadawania PESEL, pracownicy administracji rządowej mogą być delegowani do tych punktów, ale nie mają uprawnień do wpisywania tych numerów. I ta ustawa to zmienia" - dodał.