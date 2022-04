Przyznał, że wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy nie wszędzie są realizowane w zadowalający sposób. "Mamy ponad 2,5 tys. gmin w Polsce i nie ukrywam, że interpretacja różnych przepisów na szczeblu samorządowym wygląda różnie" - powiedział.

Reklama

Zapowiedział, że aby przyśpieszyć i uporządkować system wypłat opublikuje wskazania dotyczące wypłat. "Jutro wydam pismo do wszystkich gmin w Polsce, jak to powinni robić, żeby to było skutecznie. (…) Wszyscy Polacy, którzy złożyli wnioski muszą te środki jak najszybciej uzyskać" – oznajmił Szefernaker.

W połowie ubiegłego miesiąca opublikowane zostało rozporządzenie ws. świadczenia pieniężnego dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy. Przewiduje ono wypłatę 40 zł na dzień za każdą osobę, której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. By otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek w swojej gminie.