W obwodzie lwowskim doszło we wtorek, według wstępnych informacji, do rosyjskich ataków rakietowych - oświadczył szef władz obwodowych Maksym Kozycki na Telegramie, apelując do ludności o pozostanie w schronach.

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Facebooku o wybuchach, które było słychać w mieście we wtorek wieczorem. Reklama „We Lwowie słychać wybuchy. Wszyscy pozostańcie w schronach!” – napisał mer. (www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/565521551602619) Mieszkańcy Lwowa potwierdzili portalowi Ukrainska Prawda, że w mieście słychać odgłosy wybuchów – obecnie wiadomo o co najmniej pięciu. W części Lwowa zaczęły się zakłócenia w dostawach prądu. O odgłosach wybuchów w obwodach winnickim i lwowskim poinformowały portale Suspilne i Hromadske.