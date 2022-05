Cieszyński wyjaśnił, że trwają obecnie prace nad rozwiązaniem, którego celem jest stworzenie bazy profili zawodowych kompetencji obywateli Ukrainy. "Chcemy pomóc uchodźcom znaleźć jak najlepiej dopasowaną do ich możliwości pracę" – podkreślił minister.

Reklama

"Z jednej strony to będzie prosty kwestionariusz dla obywateli Ukrainy potrzebujących pracy, a z drugiej - system obsługujący ogłoszenia, łączący najlepiej dopasowanych kandydatów do danej oferty" - zaznaczył.

Reklama

Cieszyński wskazał, że do tego portalu będą mogli się zgłaszać zarówno obywatele Ukrainy, jak i przedsiębiorcy. "Wprowadzimy możliwość przeglądania profili pracowników niezawierających danych osobowych. Jeśli kandydat spełni oczekiwania, pracodawca będzie mógł zwrócić się do niego z prośbą o zgodę na kontakt" - tłumaczył.

"To będzie portal zintegrowany z rejestrem PESEL. Planujemy go uruchomić w drugiej połowie maja" - poinformował Cieszyński.

Minister zaznaczył, że PESEL ma już ponad milion obywateli Ukrainy. "Nowych wniosków z tygodnia na tydzień jest coraz mniej, co pokazuje, że udało się obsłużyć większość zainteresowanych osób" - zauważył.

W jego ocenie było to możliwe dzięki sprawnej współpracy z samorządami i dostarczeniu przez rząd dodatkowych stanowisk do obsługi uchodźców. Jak dodał, szczyt przypadł na 21 marca, kiedy przez urzędy przewinęło się ponad 55 tysięcy osób.

Cieszyński wyjaśnił, że 3/4 osób dorosłych, które otrzymały numer PESEL, zdecydowało się założyć Profil Zaufany. "To duże udogodnienie, ponieważ pozwala na korzystanie z usług publicznych bez wychodzenia z domu. Za pomocą PZ można m.in. złożyć wniosek o 500+ lub zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że nie obciąża ono dodatkowo urzędów" - podkreślił.

Utworzenie PZ umożliwia też korzystanie z dokumentu Diia.pl w ramach mObywatela. "Ta aplikacja jest pełnoprawnym dokumentem tożsamości. W przeciwieństwie do plastikowych dokumentów jest ona dostępna od razu" - podkreślił Cieszyński.

"Na zainstalowanie aplikacji zdecydowało się prawie 40 tysięcy osób. Myślę, że ta liczba wzrośnie wraz z upływem czasu. Będzie ona szczególnie przydatna dla osób, które zostaną w Polsce na dłużej i będą chciały np. założyć konto w banku" - wyjaśnił.

Jak zaznaczył minister, uchodźcy są informowani o tych możliwościach podczas rejestracji w systemie PESEL. "Prowadzimy też kampanię reklamową w sklepach z aplikacjami i współpracujemy ze stroną ukraińską. Są również specjalne profile Diia.pl w mediach społecznościowych, które informują jak założyć swój profil i jakie są z tego korzyści" - podkreślił.