Podwyżki cen chleba byłyby dotkliwe dla kraju, gdzie według oficjalnych statystyk ok. 30 proc. ludzi żyje za mniej niż 2 dol. dziennie. Niesubsydiowane bochenki kosztują obecnie ok. 7 centów za sztukę, a subsydiowane mniej niż 1 cent. Z polityki dopłat, stosowanej w wielu ubogich krajach od I połowy XX w., próbowało zrezygnować już wielu egipskich przywódców. Na przykład prezydent Anwar as-Sadat chciał pod koniec lat 70. ograniczyć dotacje do żywności, ale doprowadziło to do wybuchu protestów, w wyniku których zginęły dziesiątki ludzi. Podobnie było w 2011 r. Drogi chleb w połączeniu z korupcją i bezrobociem przyczyniły się do upadku prezydenta Hosniego Mubaraka.