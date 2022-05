Szerokie wcześniej poparcie dla sankcji USA wymierzonych w Moskwę nieznacznie maleje. 45 proc. Amerykanów wciąż twierdzi, że priorytetem powinny być restrykcje przeciw Rosji. Zdaniem 51 proc. należy jednak przede wszystkim ograniczyć działania, które szkodzą amerykańskiej gospodarce.

W kwietniu proporcje były dokładnie odwrotne. W marcu za największy priorytet sankcje uważało 55 proc.

„Zmiany w opiniach odzwierciedlają sposób, w jaki rosnące ceny dotykają amerykańskie gospodarstwa domowe, w tym koszty paliwa, artykułów spożywczych i innych towarów. Nadwyrężyły one budżety milionów ludzi - i być może ograniczają ich gotowość do finansowego wsparcia Ukrainy” – podkreśla we wtorek AP.

44 proc. respondentów godzi się na bezpośrednią wysyłkę funduszy na Ukrainę. 32 proc. wyraża sprzeciw, a 23 proc. nie ma na ten temat opinii.

32 proc. ankietowanych uważa, że USA powinny odegrać główną rolę w wojnie na Ukrainie, a 49 proc. sądzi, że rola Ameryki w tym konflikcie powinna być niewielka.

Politolodzy uważają, że wynik sondażu to niepokojący znak dla prezydenta Joe Bidena, który w sobotę zatwierdził kolejne 40 mld dolarów pomocy dla Ukrainy, w tym środki na uzbrojenie i wsparcie finansowe.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski