Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki, czy obawia się rozłamów w jedności Zachodu w obliczu zmęczenia zachodnich społeczeństw wojną na Ukrainie.

"Nie, nie obawiam się tego. Ale myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie - co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa. Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii" - powiedział Biden, odnosząc się do szczytu NATO w Madrycie w dniach 28-30 czerwca.

Prezydent USA odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas wizyty w klinice szczepień w Waszyngtonie po tym, jak Ameryka stała się pierwszym krajem, który zezwolił na szczepienie przeciwko Covid-19 dzieci w wieku od 6 miesiąca życia. (PAP)