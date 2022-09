„Solidarność Europy z Ukrainą pozostanie niezachwiana” – powiedziała europejskim prawodawcom von der Leyen w swoim corocznym przemówieniu o stanie Unii w Strasburgu. Unijne sankcje nałożone na Rosję po jej inwazji „zostaną”.

KE będzie natomiast pracować nad zapewnieniem „bezproblemowego dostępu do jednolitego rynku Unii Europejskiej” – powiedziała. „Nasz jednolity rynek to jedna z największych historii sukcesu w Europie. Znamy siłę, która tkwi w jednolitym rynku, więc teraz nadszedł czas, aby uczynić z niego historię sukcesu również dla naszych ukraińskich przyjaciół” – dodała von der Leyen.

Przyszłość Ukrainy zaczyna się dziś

Zwracając się do pierwszej damy Ukrainy, Oleny Zelenskiej, która była wśród słuchaczy przemówienia, von der Leyen powiedziała, że ​​będzie z nią współpracować „w celu wsparcia odbudowy zniszczonych ukraińskich szkół. Dostarczymy to, czego potrzebujesz, to jest 100 milionów euro, bo przyszłość Ukrainy zaczyna się w jej szkołach.”

W zeszłym tygodniu komisja zaproponowała nowy pakiet finansowania w wysokości 5 miliardów euro (5 miliardów dolarów) dla Ukrainy, gdy naród walczy o znalezienie środków na wojnę z Rosją i zarządzanie krajem. Pieniądze są częścią większego pakietu 9 miliardów euro, obiecanego przez UE w maju zeszłego roku, który z powodu braku porozumienia między Komisją a państwami członkowskimi pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.

Amerykańskie wsparcie

Wizyta Von der Leyen w Kijowie, trzecia od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, zbiega się z kontynuacją ofensywy sił ukraińskich na wschodzie i południu kraju. Johna Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA zwrócił uwagę na „zmianę tempa” wojny. Administracja Joe Bidena rozpoczęła prace nad kolejnym pakietem pomocy dla Ukrainy.