WPolsce przebywa obecnie ok. 1 mln ukraińskich uchodźców. Dla tych, którzy musieli uciekać ze swoich domów, nasze państwo zbudowało 9 tys. miejsc noclegowych w miasteczkach kontenerowych w Ukrainie . Co najmniej 80 proc. pomocy międzynarodowej skierowanej do obrońców trafia tam przez Polskę. Siły zbrojne Ukrainy dysponują obecnie ok. 70 armatohaubicami Krab, których część przekazaliśmy, część sprzedaliśmy. Państwo polskie przekazało też Ukraińcom m.in. amunicję, czołgi T-72, karabinki Grot czy zestawy przeciwlotnicze Newa. O polskiej pomocy można mówić długo. Trudno mi zrozumieć, dlaczego tego nie robimy, dlaczego nie wykorzystujemy tego na Zachodzie do promocji marki Polska. Po pierwszych tygodniach, gdy dziennikarze światowych mediów zachwycali się solidarnością okazaną przez Polaków, o temacie zrobiło się cicho. To normalne. Ale dziwnym jest to, że my nie robimy nic, by się w tej kwestii „podlansować”.