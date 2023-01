Baerbock podkreśliła, że Unia Europejska próbowała wszystkiego, aby położyć kres wojnie na Ukrainie, ale jedyne, o czym myśli rosyjski dyktator to potrzeba zniszczenia tego kraju.

Słowa niemieckiej minister współgrają z opinią sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który w opublikowanym w piątek wywiadzie dla niemieckiej agencji dpa, wezwał do kontynuowania dostaw broni dla Ukrainy. "Może to zabrzmi paradoksalnie, ale wsparcie militarne dla Ukrainy, to najszybsza droga do pokoju" - powiedział Stoltenberg.

Minister Baerbock bierze udział w konferencji portugalskich ambasadorów, odbywającej się w środę w Lizbonie.

